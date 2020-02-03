Бесплатно в Исторический музей в честь 148-летия

Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос», заявил, что в начале недели в столице ожидается аномально теплая погода - в среднем на 10 градусов выше климатической нормы.



«В понедельник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона, из-за чего в небе будут тесниться плотные слоистые облака, днём кое-где не обойдется без небольших осадков, а среднесуточная температура на 10 градусов превысит климатическую норму января», — сообщил Тишковец.





В ночное время ожидается околонулевая температура, в дневное - будет от 1 до 3 градусов тепла. Такая температура может побить рекорд, который на сегодняшний день составляет 3,8 градусов тепла, зафиксированный 122 года назад. В этот же вторник 21 января столбик термометра может поднять до 5 градусов тепла, как предполагает синоптик.



Но, продолжил Тишковец, уже со среды в Москве похолодает. Особенно морозно будет в четверг и пятницу, ожидается даже снег и метели.



«В ночные часы до минус 5-10 …