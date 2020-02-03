Бесплатно в Исторический музей в честь 148-летия

9 февраля вход на основную экспозицию Государственного исторического музея будет бесплатным в честь 148-летия. В этот день можно будет пройти без билета в главное здание музея на Красной площади и филиал комплекса — Музей Отечественной войны 1812 года.
В музее на Красной площади хранятся такие уникальные экспонаты, как деревянная лодка III тысячелетия до нашей эры (ровесница египетских пирамид), выточенная Петром I золотая чарка для крепких напитков, единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, легендарный роллс-ройс Владимира Ленина, перчатки Екатерины II, одеяние царя Алексея Михайловича и многое другое.
В Музее Отечественной войны 1812 года можно увидеть саблю Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова, серебряный ковчег благодарственной грамоты Александра I московскому дворянству, наградные медали участников войны и другие исторические предметы.
В пресс-службе Государственного исторического музея так прокомментировали это мероприятие: «В честь дня рождения музейного комплекса мы подготовили для гостей праздничную программу. Она включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты. В этом году программа будет посвящена XIX веку. Участники экскурсий, например, узнают, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время и как джентльмены и леди должны были себя вести на балу. А на мастер-классах можно будет попробовать самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова».
На мастер-классах посетители смогут смастерить своими руками популярные в XIX веке игрушки - лоскутные куклы и расписные деревянные фигурки. Правда следует учесть, что часть мастер-классов, экскурсий и других мероприятий праздничной программы платная. Подробную программу можно посмотреть на сайте музея.
Источник: https://newws.ru/istoricheskij-muzej-v-moskve-9-fevralya-mozhno-budet-posetit-besplatno/
В музее на Красной площади хранятся такие уникальные экспонаты, как деревянная лодка III тысячелетия до нашей эры (ровесница египетских пирамид), выточенная Петром I золотая чарка для крепких напитков, единственный в мире подлинный экземпляр армейской полевой кухни из обоза наполеоновской армии, легендарный роллс-ройс Владимира Ленина, перчатки Екатерины II, одеяние царя Алексея Михайловича и многое другое.
В Музее Отечественной войны 1812 года можно увидеть саблю Наполеона Бонапарта, самовар Михаила Кутузова, серебряный ковчег благодарственной грамоты Александра I московскому дворянству, наградные медали участников войны и другие исторические предметы.
В пресс-службе Государственного исторического музея так прокомментировали это мероприятие: «В честь дня рождения музейного комплекса мы подготовили для гостей праздничную программу. Она включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты. В этом году программа будет посвящена XIX веку. Участники экскурсий, например, узнают, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время и как джентльмены и леди должны были себя вести на балу. А на мастер-классах можно будет попробовать самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова».
На мастер-классах посетители смогут смастерить своими руками популярные в XIX веке игрушки - лоскутные куклы и расписные деревянные фигурки. Правда следует учесть, что часть мастер-классов, экскурсий и других мероприятий праздничной программы платная. Подробную программу можно посмотреть на сайте музея.
Источник: https://newws.ru/istoricheskij-muzej-v-moskve-9-fevralya-mozhno-budet-posetit-besplatno/
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